74. Cannes Film Festivali Annette filmiyle başladı

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes kentinde başladı.



Festivalin açılış gününde Annette filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, Fransız yönetmen Leos Carax da katıldı.



Festivalin Avrupa Film Pazarı'nda Türkiye standı da açılacak. Standta, Türk sinemasının uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerindeki en yeni ve geliştirme aşamasında olan projeleri tanıtılacak, Türk filmleri uluslararası arenada görücüye çıkacak.



Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi olan Bağlılık Hasan, "Belirli Bir Bakış" seçkisinde yarışacak.

Fransız yönetmen Leos Carax