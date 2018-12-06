Drama dalında en iyi film
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (dram)
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
Sinema dalında en iyi erkek oyuncu (dram)
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Defoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
John David Washington, BlacKkKlansman
Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu
Christian Bale, Vice
Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and The Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie
Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron,
Constance Wu, Crazy Rich Asians
Sinema dalında en iyi yönetmen
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
En iyi senaryo
Alfonso Cuarón, Roma
Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book
Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book”
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali, “Green Book”
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Amy Adams, “Vice"
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
Rachel Weisz, “The Favourite”
Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu
Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
En iyi animasyon
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
En iyi film müziği
Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Justin Hurwitz, First Man
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
En iyi film şarkısı
“All the Stars,” Black Panther
“Girl in the Movies,” Dumplin’
“Requiem for a Private War,” A Private War
“Revelation,” Boy Erased
“Shallow,” A Star Is Born
Yabancı dilde en iyi film
Capernaum
Girl
Never Look Away
Roma
Shoplifters
En iyi dizi (Dram)
The Americans (FX)
Bodyguard (Netflix)
Homecoming (Amazon)
Killing Eve (BBC America)
Pose (FX)
En iyi dizi (Müzikal ya da dram)
Barry (HBO)
Kidding (Showtime)
The Good Place (NBC)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
En iyi erkek dizi oyuncusu (Dram)
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Richard Madden, Bodyguard
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans
En iyi kadın dizi oyuncusu (Dram)
Amy Adams, Sharp Objects
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Sandra Oh, Killing Eve
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
En iyi erkek dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)
Sacha Baron Cohen, This Is America
Jim Carrey, Kidding
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
En iyi kadın dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)
Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, Glow
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Debra Messing, Will & Grace