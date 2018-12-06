Drama dalında en iyi film



Black Panther



BlacKkKlansman



Bohemian Rhapsody



If Beale Street Could Talk



A Star Is Born



Komedi ya da müzikal dalında en iyi film



Crazy Rich Asians



The Favourite



Green Book



Mary Poppins Returns



Vice

Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (dram)



Glenn Close, “The Wife”



Lady Gaga, “A Star Is Born”



Nicole Kidman, “Destroyer”



Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”



Rosamund Pike, “A Private War”

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu (dram)

Bradley Cooper, A Star Is Born



Willem Defoe, At Eternity’s Gate



Lucas Hedges, Boy Erased



Rami Malek, Bohemian Rhapsody



John David Washington, BlacKkKlansman

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Christian Bale, Vice



Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns



Viggo Mortensen, Green Book



Robert Redford, The Old Man and The Gun



John C. Reilly, Stan and Ollie

Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Emily Blunt, Mary Poppins Returns



Olivia Colman, The Favourite



Elsie Fisher, Eighth Grade



Charlize Theron,



Constance Wu, Crazy Rich Asians

Sinema dalında en iyi yönetmen



Bradley Cooper, “A Star Is Born”



Alfonso Cuarón, “Roma”



Peter Farrelly, “Green Book”



Spike Lee, “BlacKkKlansman”



Adam McKay, “Vice”

En iyi senaryo



Alfonso Cuarón, Roma



Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite



Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk



Adam McKay, Vice



Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book



Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu



Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)



Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)



Keri Russell, “The Americans “(FX)



Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)



Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)



Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu



Christian Bale, “Vice”



Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”



Viggo Mortensen, “Green Book”



Robert Redford, “The Old Man and the Gun”



John C. Reilly, “Stan and Ollie”



Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali, “Green Book”



Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”



Adam Driver, “BlacKkKlansman”



Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”



Sam Rockwell, “Vice”



Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu



Amy Adams, “Vice"



Claire Foy, “First Man”



Regina King, “If Beale Street Could Talk”



Emma Stone, “The Favourite”



Rachel Weisz, “The Favourite”

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu



Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”



Olivia Colman, “The Favourite”



Elsie Fisher, “Eighth Grade”



Charlize Theron, “Tully”



Constance Wu, “Crazy Rich Asians”



En iyi animasyon



Incredibles 2



Isle of Dogs



Mirai



Ralph Breaks the Internet



Spider-Man: Into the Spider-Verse

En iyi film müziği

Marco Beltrami, A Quiet Place



Alexandre Desplat, Isle of Dogs



Ludwig Göransson, Black Panther



Justin Hurwitz, First Man



Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

En iyi film şarkısı

“All the Stars,” Black Panther

“Girl in the Movies,” Dumplin’



“Requiem for a Private War,” A Private War



“Revelation,” Boy Erased



“Shallow,” A Star Is Born

Yabancı dilde en iyi film

Capernaum



Girl



Never Look Away



Roma



Shoplifters

En iyi dizi (Dram)

The Americans (FX)



Bodyguard (Netflix)



Homecoming (Amazon)



Killing Eve (BBC America)



Pose (FX)

En iyi dizi (Müzikal ya da dram)

Barry (HBO)



Kidding (Showtime)



The Good Place (NBC)



The Kominsky Method (Netflix)



The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

En iyi erkek dizi oyuncusu (Dram)



Jason Bateman, Ozark



Stephan James, Homecoming



Richard Madden, Bodyguard



Billy Porter, Pose



Matthew Rhys, The Americans

En iyi kadın dizi oyuncusu (Dram)

Amy Adams, Sharp Objects



Patricia Arquette, Escape at Dannemora



Sandra Oh, Killing Eve



Julia Roberts, Homecoming



Keri Russell, The Americans





En iyi erkek dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)

Sacha Baron Cohen, This Is America



Jim Carrey, Kidding



Michael Douglas, The Kominsky Method



Donald Glover, Atlanta



Bill Hader, Barry





En iyi kadın dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram)

Kristen Bell, The Good Place



Candice Bergen, Murphy Brown



Alison Brie, Glow



Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Debra Messing, Will & Grace﻿​