78. Venedik Film Festivali izleyiciyle buluşacak

Festival programına göre dünya prömiyerini 78.Venedik Film Festivali’nde yapacak filmlerin arasında Denis Villeneuve’nin Dune , Maggie Gyllenhaal’ın yönettiği The Lost Daughter ve Ridley Scott imzalı The Last Duel filmleri bulunuyor.

Festivalin juri başkanlığını geçtiğimiz yıl Oscar’ı kazanan Bong Jonn-ho yapacak. Bu yıl 78.Venedik Film Festivali’nde Roberto Benigni ve Jamie Lee Curtis’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak Altın Aslan verilecek. Ayrıca festivalde Cartier Glory to the Filmmaker ödülünü usta sinemacı Ridley Scott alacak.



