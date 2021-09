78. Venedik Film Festivali'nde büyük ödülü L'événement kazandı

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan festival ödül töreniyle sona erdi.



Festivalin en önemli ödülü olan "Altın Aslan" ödülüne Fransız yapımı "L'événement" filmi layık görüldü.



En iyi yönetmen ödülünü "The Power of the Dog" filmiyle "Jane Campion" kazandı.



"Parallel Mothers" filmindeki rolüyle Penelope Cruz en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.



Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali'nin 79'uncusu gelecek yıl 31 Ağutos-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.