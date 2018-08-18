İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım'da düzenlenecek etkinlik kapsamındaki yarışmalara başvurular sürüyor.



Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması" ile Malatya Film Platformu Yarışması"na başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.



"Malatya Yapım Geliştirme" kategorisi kapsamında uzun metraj bir proje, Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nü almaya hak kazanacak ve 100 bin liralının sahibi olacak. Yarışmalara katılma hakkı kazanan filmler arasından seçilen bir projeye de "TRT Ön Alım Destek Ödülü" verilecek.



Ulusal Kısa Metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek "TRT Kısa Film Yapım Desteği" kapsamında da 3 ayrı projeye onar bin lira ödenecek.

