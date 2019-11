8. Uluslararası Klarnet Festivali başlıyor

Uluslararası Klarnet Festivali 8. yılında kapılarını Ankara’ya açıyor. İlk gününden bu yana dünyaca ünlü isimleri ağırlayan festival 2019 yılında da müzikseverlere birbirinden güzel konserler sunuyor.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Halkbank ve Vakıfbank’ın desteğiyle ve Beşiktaş Belediyesi’nin mekân sponsorluğunda gerçekleşen 8. Uluslararası Klarnet Festivali 12-18 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.



Festivalin bu yılki programında dünyaca ünlü isimler unutulmayacak konserlere imza atacak. Festival takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ve sevenlerinin her sene görmek istediği Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic, sefarad müziğinin dünyadaki ismi ladino sanatçısı Yasmin Levy ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul ile ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı 8. Uluslararası Klarnet Festivali’nde sahne alacak.



“BENİM MÜZİĞİM HER ZAMAN TÜRKİYE KOKAR”



Her konserinde binlerce dinleyiciye unutulmaz saatler yaşatan Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic 8. Uluslararası Klarnet Festivali’nde Three Letter from Sarajevo projesi ile sahne alacak. “Benim müziğim her zaman Türkiye kokar” diyen sanatçının hüzünden neşeye birçok duyguyu yaşatacağı konserler 12 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 13 Kasım’da Ankara Congresium’da gerçekleşecek.



EGE’NİN İKİ YAKASI TEK NEFES



Türk ve Yunan ezgileriyle muhteşem bir konser için bir araya gelen ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden Cafe Aman İstanbul aynı sahnede. Geçmişten günümüze Ege’nin iki yakasının sevip benimsediği Türkçe ve Yunanca şarkıların seslendirileceği konserler 17 Kasım’da Ankara’da ve 18 Kasım’da İstanbul’da.



FESTİVAL TAKVİMİ



12 Kasım – Goran Bregovic – Bostancı Gösteri Merkezi / İSTANBUL

13 Kasım – Goran Bregovic – Congresium Oditoryum / ANKARA

14 Kasım – Yasmin Levy – Congresium Angora Salonu / ANKARA

16 Kasım – Yasmin Levy - MKM Atilla İlhan Salonu / İSTANBUL

17 Kasım – Serkan Çağrı & Cafe Aman İstanbul – CSO Konser Salonu / ANKARA