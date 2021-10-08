9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler açıklandı

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" ödülü için yarışacak 10 film belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 17:38

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler açıklandı

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9. Boğaziçi i 23-30 Ekim'de düzenlenecek.

de, Juja Dobrachkous'un prömiyerini 50. Rotterdam i'nde yapan "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin 71. Berlin Berlinale Forum'da yarışan "Jack’s Ride", Isabel Lamberti'nin prömiyerini 68. San Sebastian i'nde yapan "Last Days Of Spring", Shujun Wei'nin prömiyerini 74. Cannes i'nde yapan "Ripples Of Life", Han Shuai'nin 71. Berlin i'nde En İyi ile 25. Busan i'nden FIPRESCI ödülleri alan "Summer Blur", Kiro Russo'nun 78. Venedik i'nde Jüri Özel Ödülü alan "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun dünya prömiyerini 51. Giffoni i'nde yapan "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın prömiyerini 74. Locarno i'nde gerçekleştiren "The Sacred Spirit", Cristina Grosan'ın dünya prömiyerini 27. Saraybosna i'nde yapan "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in 55. Karlovy Vary i'nde "East of West" ödülü için mücadele eden "Wild Roots" filmleri yarışacak.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, 50 bin liralık "En İyi Uluslararası Uzun Metraj " ödülü verilecek.

Yarışmada "En İyi Yönetmen" 15 bin, "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen yapımlar 10 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Gösterimlerin Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacağı festivalin biletleri 13 Ekim'de satışa sunulacak.

Yerli ve yabancı filmlerin seyirciyle buluşacağı 7 gün sürecek festivalde, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra sektörden isimler ağırlanacak. Boğaziçi i kapsamında gerçekleşecek gösterimler, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

gösterimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün "Kültür ve Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.

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