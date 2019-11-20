9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Malatya Valiliği Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, kırmızı halı geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi. Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören öncesinde kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.



Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti. Festivalde yarışan filmlerden kesitler gösterildi. Törende ödüller ve sahipleri şöyle oldu.

Festivalde En İyi Film Ödülü'nü Küçük Şeyler film ekibine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan verdi.



En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi Kapan filmiyle Seyid Çolak oldu.



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Küçük Şeyler, filmindeki rolüyle Başak Özcan aldı.



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Küçük Şeyler filmindeki rolüyle Alican Yücesoy'a verildi.



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise Dilsiz filmiyle Andreas Sinanos'a verildi.



En İyi Müzik Ödülü de Kapan filmindeki müzikle Ali Saran aldı.



Festivalde ayrıca En İyi Senaryo Ödülü'nü ise Omar ve Biz filmiyle Mehmet Bahadır Er aldı.



Kısa Metraj Birincilik Ödülü'nü Taş Stone filmiyle Alican Yücesoy aldı.



Vefa Ödülü ise vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülanay Kalkan Ünlüoğlu'na, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından verildi.

"YERLİ FİLM GÖSTERİMİ DESTEĞİNE BAŞLIYORUZ"



Bakan Yardımcısı Demircan, törendeki konuşmasında, sinemanın kültürel, sanatsal ve felsefi olarak çok boyutlu derinliklerinin olduğunu söyledi. Bakanlık olarak sinemanın önünü açmak için önemli düzenlemelere imza attıklarını belirten Demircan, şöyle devam etti:





"Bu yıl yeni sinema kanununu yasalaştırdık. Sinemaya ayrılan desteklerimizi çeşitlendirdik. Senaryo yazımı, belgesel yapımı, uzun metraj sinema filmi, yapım sonrası destekler, sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz. Yakın zamanda Türkiye'de film çeken yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Sinema sektörünü yeni bir araçla teşvik ederken ülkemizin beyaz perde varlığını da artırmak istiyoruz. En büyük ödülümüz dünyanın önemli festivallerinde sinemacılarımızın yükselen sözüdür. Sinemamızın aldığı her bir ödül bir başarı nişanı olarak taşıyoruz. Bu vesileyle bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önceliği, hayat, sanat ve estetik olan filmleri daha fazla seyirciyle buluşması için yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz."



Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise festivale desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.