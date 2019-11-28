9. Suç ve Ceza Ödülleri sahiplerini buldu

'Herkes İçin Adalet' temasıyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni, Elif Özkul'un sunumu ile Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlendi.



Festival Direktörü Bengi Semerci, umudu merkeze alarak hareket ettiklerini aktardı. Dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyleyen Semerci, "Seyirci sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi. Bir çok filmimiz kapalı gişe oynadı" dedi.



Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması “En İyi Film Ödülü”nü, Batmadan/Buoyancy filmi aldı. Ödülü jüri başkanı Zuhal Olcay’dan alan filmin yönetmeni Rodd Rathjen “Burada olmak çok ayrıcalıklı. Festival yöneticileri Bengi Semerci’ye, Adem Sözüer’e, burada bulunan yönetmenlere ve filmleri izleyen izleyicilere çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması dalında “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen film Küçük Şeyler oldu.



ALTIN TERAZİ KISA FİLM PROJE YARIŞMASI



En İyi Senaryo ödülü : Merve Gezen, 'Peripetia/Peripeteia', Jüri Özel Ödülü: Melih Bilici - 'İtham/Accusation' Seyirci Ödülü: Volkan Budak - 'Eksik/Lack', Habertürk Seyirci Ödülü: '8 Numaralı Jüri Üyesi', Öğrenci Jürisi Ödülü: 'Hapishane Müdürü/Sorkhpoust/The Warden'