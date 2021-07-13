9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin afişi, yarışmayla belirlenecek.



SETEM'den yapılan açıklamaya göre, bireysel katılıma açık olan 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması'na gönderilen eserlerin herhangi bir yarışma ya da sergiye katılmamış, hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.



3 BİN TL ÖDÜL

Son başvuru tarihi 10 Ağustos olan yarışmaya, çevrim içi olarak "https://www.setemakademi.com" internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.



Festivalin duyurulması ve tanıtımına önemli katkı sağlayacak afişin sahibine, 3 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​

