90'lı yılların ünlü şarkıcısı Ozan Orhon yeni şarkısıyla dönüyor

Oldu Mu Şimdi albümüyle ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkan 90'lı yılların ünlü şarkıcısı Ozan Orhon, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı Arı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.



Söz, müzik ve düzenlemesinde Bahadır Tatlıöz'ün imzası olan şarkı; Ozan Orhon'u 10 yıl sonra müzikseverlerle buluşturuyor.



Orhon'un dostlarını bir araya getiren eğlenceli klibin yönetmenliğini ise Burak M. Keskin yaptı. Arı'nın 7'den 70'e tüm hayranlarına iyi geleceğini söyleyen Orhon'un klibine 90'lardan 2000'lere sanat, müzik, moda ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim eşlik etti.

"Z KUŞAĞI, SİZ DE OZAN ABİ'NİZİ SEVECEKSİNİZ"

Ozan Orhon, yeni şarkısı ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Hayatımın en olgun dönemindeyim, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Samimi, içten, bizden, kalbimizden geldiği gibi bir klip çekimi gerçekleştirdik. Bütün dostlar bir araya geldik, eğlendik. Z kuşağı; inanıyorum ki siz de Ozan Abi'nizi seveceksiniz. Çünkü sizinle de aynı lisanı konuşmaya çalışıyoruz."

