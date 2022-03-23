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94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Tören TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 16:17

94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu

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Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler ödüle aday filmleri yorumlayacak.

"Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.

Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

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