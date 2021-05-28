94. Oscar Ödülleri ne zaman düzenlenecek?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri'nin 94'üncüsü gelecek sene martta düzenlenecek.

28.05.2021 - 09:37

94. Oscar Ödülleri ne zaman düzenlenecek?

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Akademi Ödülleri yönetimi ve ABC kanalı tarafından yapılan açıklamada, 94. Oscar Ödülleri'nin 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği ve planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi.

CORONA ÖNLEMLERİ KALDIRILIYOR

Açıklamada, ödül töreninde, corona virüs önlemlerinden dolayı bu yıl uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı ve iptal edilen yan etkinliklerin de yeniden yapılacağı bildirildi.

ADAYLAR 8 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Adayların, 8 Şubat 2022'de açıklanacağı belirtilen açıklamada, tarihler konusunda değişikliğe gidilebileceğinin de altı çizildi.

SİNEMA ŞARTI ARANMAYACAK

Açıklamada corona virüs kısıtlamalarının sinema sektörü üzerinde devam eden etkisi nedeniyle 2022'de aday olacak filmler için de bir sinemada gösterime girme veya kablolu kanalda yayınlanma şartının aranmayacağı kaydedildi.

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