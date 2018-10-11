Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın başrollerde yer aldığı A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminin yeni çıkan soundtrack albümünün Billboard 200 listesinde zirveye yerleşmesi bekleniyor.



Filmin beğenilmesiyle birlikte film müziğine dair övgülerin kulaktan kulağa yayılmasıyla film müziği albümünün en çok satanlar listesine girerek en çok dinlenenler listesinde de bir numara olacağı düşünülüyor.



Lady Gaga ve Cooper’ın düet yaptığı Shallow şarkısından oluşan single, filmle aynı gün, 5 Ekim’de piyasaya çıktı.

A STAR IS BORN SINGLE'I

Albüm, çıktığı ilk hafta 200 binden fazla satış yaptı. Bu rakama, Billboard listesinde en çok dinlenenleri belirleyen online dinleme platformalarındaki rakam dahil değil.



Shallow şarkısını Lady Gaga; Mark Ronson, Anthony Rossomando ve Andrew Wyatt ile birlikte yazdı.