İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bollywood yıldızı Aamir Khan Anıtkabir'i ziyaret etti

Daha önce Dangal filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Aamir Khan, bu film için yeni bir imaja büründü.



Son olarak Süperstar filmi Türkiye'de gösterime giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı Firangi karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.



Filmde Aamir Khan'a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor.



Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.



Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen Thugs Of Hindostan, IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AAMIR KHAN KİMDİR?



Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası yapımcı ve amcası yönetmen olan Aamir Khan'ın yakın akrabaları da Hint film sektöründe yer almaktadır.



Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.



Khan ilk okula J.B. Petit Okulu'unda başlamış sonra Bandra'da St. Anne Lisesi'nde 8. sınıfa kadar devam etmiş, 9. ve 10.sınıfı Mahim'de Bombay İskoç Okulu'unda okumuştur. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır, hatta eğitim hayatından daha başarılı olmuştur.



Khan çocukluğunu babasının yapımcılığını yaptığı filmlerin başarısızlığı sebebiyle yaşadığı finansal problemler sebebiyle "zorlu bir dönem" olarak tanımlamaktadır; "günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk." diyen Khan o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı.



On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı Shriram Lagoo tarafından bir kaç bin Rupi olarak finanse edildi.



Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı, sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Bu sebeple Paranoia (Paranoya) 'nın çekimleri gizli sürdürülüyordu.



Bu film tecrübesi onu sinema kariyerinde devam etmesi için yüreklendirmişti.



Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksek okula devam etmemiş bunun yerine amcası Nasir Hussain'in iki Hint filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

AAMIR KHAN NTV'YE KONUŞTU

