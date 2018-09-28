Aamir Khan, aksiyon-macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filme ilişkin, "Çok büyük ve eğlenceli bir aksiyon filmi" değerlendirmesinde bulundu.
Khan'ın "Firangi" karakterini canlandırdığı filmde, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh da rol aldı.
Vijay Krishna Acharya'nın yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.
Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen yapım, 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
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