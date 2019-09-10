Fenomen dizi Breaking Bad, final yapmasından yıllar sonra, El Camino adıyla televizyon filmi oldu. Tıpkı dizide olduğu gibi filmde de başrolde yer alan Aaron Paul, canlandırdığı Jesse Pinkman karakterinin fotoğrafını "Merhaba eski arkadaşım" notuyla paylaştı.



Netflix'te El Camino adıyla 11 Ekim’de yayınlanacak olan film, dizinin devamı niteliğinde olacak. 2008-2013 yılları arasında beş sezon süren dizinin son sezonunda Jesse Pinkman karakteri bir kartel tarafından kaçırılmıştı. Bunun ardından devreye ortağı Walter girmiş ve son kez Pinkman'a yardım etmişti. Filmin konusu ise şöyle: Jesse, tutsaklıktan kurtulmasının ardından geleceğini kurabilmek için geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Dizinin sonunda Walter'ın ölüp ölmediği bilinmediği için El Camino'da flashback sahneleriyle mi, yoksa şimdiki haliyle mi yer alacağı bilinmiyor.

Aaron Paul, Breaking Bad'den bir kareyi "Merhaba eski arkadaşım" diye paylaştı.

İki Altın Küre, altı Emmy ödülünün sahibi olan Breaking Bad dizisinin 58 Emmy adaylığı bulunuyordu.

EL CAMINO'DAN İLK FRAGMAN