ABD anayasasının ilk baskısına 43 milyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri anayasasının orijinal kopyası 43 milyon dolara açık artırmada alıcı buldu. Sotheby's, ödenen miktarın tarihi bir belge için dünya rekoru olduğunu söyledi.

Haberler 20.11.2021 - 10:11

ABD anayasasının ilk baskısına 43 milyon dolar

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Sotheby's'de el yazmaları ve eski kitaplar uzmanı Selby Kiffer, bu kopya anayasanın muhtemelen imzanın arifesinde basılan 500 adetlik bir baskının parçası olduğunu söyledi.

Bir Sotheby's sözcüsü, komisyonlar dahil 43,2 milyon dolarlık satışın müzayedede sunulan tarihi bir belge için dünya rekoru olduğunu kaydetti.

Tarihi eserin son sahibi olan Golman ailesi, 1988 yılındaki açık arttırmada anayasaya 165 bin dolar ödemişti. Ender bulunan belgeyi yeniden satışa koyan Golman'ın elde edilen tüm geliri kendi adını taşıyan vakfa bağışlayacağı belirtildi.

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