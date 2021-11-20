ABD anayasasının ilk baskısına 43 milyon dolar

Sotheby's'de el yazmaları ve eski kitaplar uzmanı Selby Kiffer, bu kopya anayasanın muhtemelen imzanın arifesinde basılan 500 adetlik bir baskının parçası olduğunu söyledi.



Bir Sotheby's sözcüsü, komisyonlar dahil 43,2 milyon dolarlık satışın müzayedede sunulan tarihi bir belge için dünya rekoru olduğunu kaydetti.



Tarihi eserin son sahibi olan Golman ailesi, 1988 yılındaki açık arttırmada anayasaya 165 bin dolar ödemişti. Ender bulunan belgeyi yeniden satışa koyan Golman'ın elde edilen tüm geliri kendi adını taşıyan vakfa bağışlayacağı belirtildi.