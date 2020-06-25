ABD'de Covid Sürü Bağışıklığı Festivali yapılıyor

Corona virüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de pek çok kültür sanat etkinliği ile festivaller iptal edilirken Amerika’da 'Covid Sürü Bağışıklığı' adıyla ilginç bir festival düzenleniyor. Tepkilere ve tıp uzmanlarının itirazlarına rağmen yapılacak olan üç günlük festivalin adı değiştirilerek, Wisconsin Müzik Festivali yapıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Ringle kentinde temmuz ortasında yapılması planlanan ve Q&Z Expo Merkezi'nde açık havada düzenlenecek Sürü Bağışıklığı Festivali'nde performans sergileyecekler arasında Static-X, Nonpoint, Dope, Bobaflex ve Royal Bliss gibi sanatçılar yer alıyor.



Organizatörler, “herkesin sosyal mesafe seçimine sahip olması” için ‘mini festival’ diye nitelendirilen etkinliğin 2500 kişi ile sınırlı olacağını söyledi.

Bir organizatörlerinden biri, Facebook'taki paylaşımında şöyle yazdı:



“Tecrit başladığında ilk düşüncem 'Pekala, hepimiz iki haftalığına bunu yapabiliriz' olmuştu. Ama sonra sürdükçe sürdü, işler iptal ediliyordu ve sadece bu Covid için değil, zihinsel, fiziksel ve finansal açıdan da insanlar için endişelenmeye başladım. İnsanlar olarak başka insanlarla temasa İHTİYACIMIZ var. Kendi başına MÜZİK harika ama eminim hepiniz biliyorsunuz, canlı yayınlar ihtiyacımız olan CANLI'yla aynı değil, etrafımızdaki insanlarla MÜZİĞİ iliklerimize kadar hissetmeliyiz ve tüylerimiz diken diken olmalı. Bu, hepimizi, hissetmediğimiz sürece anlayamayacağımız bir yolculuğa çıkarır.”