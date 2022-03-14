ABD’li indie pop/ rock grubu Brazzaville Türkiye'ye geliyor

ABD’li indie pop/ rock grubu Brazzaville, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor. Ekip, 14 Mayıs Cumartesi gecesi Asmalımescit'in en yeni konser mekanı BLIND'da sahne alacak. Konser biletleri çarşamba günü satışa çıkıyor.



Odelay (1996) ve Midnite Vultures (1999) isimli Beck albümlerinde saksafon çalan David Brown tarafından 1998’de kurulan Brazzaville, kendi ismini taşıyan ilk albümünü 1999 yılında Brown’ın sahibi olduğu plak firması South China Sea’den yayınladı.

Tom Waits ve Morphine gibi isimleri andıran sound’uyla dikkat çeken bu albüm, müzik kritikleri tarafından da övgülerle karşılandı. Joel Virgel Vierset (perküsyon), Joe Zimmerman (bas gitar), Mick Bolger’in (trompet) katılımıyla hazırlanan ikinci Brazzaville albümü Somnambulista, 2001 yılında yayınlanarak ilk albümün başarısını devam ettirdi.



12 ALBÜM ÇIKARDI

David Brown, hayatı boyunca dünyanın farklı noktalarını dolaşarak aldığı ilhamla Brazzaville’in müziğini daha da zenginleştirdi. İsmini Kongo’nun başkentinden alan Brazzaville, müziğinde ise tropik ritimlerden bossa nova’ya, kabare pop’tan farklı etnik unsurlara geniş bir yelpaze sundu.



2009’da yayınlanan Brazzaville in Istanbul’la birlikte kariyeri boyunca toplam 12 albüme hayat veren Brazzaville, farklı coğrafyalardan aldığı ilhamla müziğini her zaman ilgi çekici tutmayı başardı.



İstanbul için şarkılar yazmış, burada klipler çekmiş ve sırf bu kente özel bir albüm yayınlamış olan topluluğun uzun bir aradan sonra gerçekleştireceği Blind'daki bu ilk konserini kaçırmayın.