55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ve Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi filmindeki T-X rolüyle ün kazanan ABD'li oyuncu Kristanna Loken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk kez Antalya'ya geldiğini belirten Loken, "Muhteşem bir manzara karşısında uyandım. İnsanlar çok misafirperver" dedi.

"FİLM İÇİN GÖRÜŞMELER VAR"



Türkiye'ye ikinci kez geldiğini aktaran Loken, bu ziyaretinden sonra bir film için teklif beklediğini söyledi. Kristanna Loken, "Bir teklif gelirse burada film çekmek isterim. Lokasyon olarak çok güzel bir yer ve zengin bir tarih var. Kesinlikle film çekmek isterim. Türkçe konuşmuyorum, umarım bu engel olmaz" diye konuştu. Türk sinemasında şahsen tanıdığı biri olmadığını dile getiren Loken, ancak film için görüşmeler olduğunu aktardı.

Kristanna Loken kimdir?



Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (Terminator III: Rise of Machines) filmindeki rolü için ‘Hayatımın dönüm noktasıydı’ diyen Norveç asıllı Kristanna Loken, 1979’da New York’da doğdu.



Daha 13 yaşındayken senaryosu babası Merlin Chris Loken tarafından kaleme alınan Fighting For Freedom adlı filmle oyunculuk yapmaya başlayan Loken, manken olan annesinin yönlendirmesiyle girdiği Elite Model Look yarışmasında 3’üncü oldu.





Birkaç filmde rol almasına rağmen yıldızı Terminatör 3 filmiyle parlayan Kristanna Loken, Oscarlı aktör Sir Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Jason Statham gibi usta isimlerle aynı projelerde yer aldı. New York Uluslararası Bağımsız Film ve Video Festivali'nde 2004'te 'Worn Like a Tattoo' kısa filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu', 2008'de ise 'Lime Salted Love' filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Loken, eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelecek. Loken, aynı zamanda siyah kemer sahibidir