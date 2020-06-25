Abdülhamid’in eşyası Paris’te açık artırmada

Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid’in birbirinden değerli şahsi eşyası, 27 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.

25.06.2020 - 08:54

Abdülhamid’in eşyası Paris’te açık artırmada

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Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından II. Abdülhamid'in özel eşyası satışı çıkıyor. FauveParis müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada satılacak en önemli eşyanın Abdülhamid’e ait paha biçilmez bir dolap olduğu ifade ediliyor.

500 BİN EURO TAHMİNİ

Habsburg İmparatorluğu’nda üretilen ve dönemin önemli kişileri tarafından kullanılan bu dolapların, değerli eşyaların sergilendiği bir nevi vitrin görevi gördüğü belirtiliyor. Fildişinden yapılan dolabın açık artırmada 500 bin Euro’ya alıcı bulması bekleniyor.

Koleksiyonda ayrıca Osmanlı dönemine ait İznik çinisi vazo ve tabaklar da yer alıyor.

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