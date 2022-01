Abraham Lincoln suikastı hakkında dizi geliyor

Apple, ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün suikastçısı John Wilkes Booth'un hikayesini anlatan mini dizi Manhunt için tam sezon siparişini verdi. Beyazperde'nin haberine göre dizi, Monica Beletsky'den geliyor ve James Swanson'ın 'Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer" kitabına dayanıyor.

Tobias Menzies, Booth'u yakalama ve Lincoln'ün mirasını gerçekleştirme ihtiyacıyla neredeyse deliliğe sürüklenen Lincoln'ün savaş sekreteri ve arkadaşı Edwin Stanton rolünde oynayacak.



Proje hakkında çıkan söylentilere göre, Booth'un yarasını tedavi eden ve işlediği suçtan sonra ona güvenli liman sağlayan, doktorun eski kölesi Mary Simms de dahil olmak üzere siyahi tarihinden şahsiyetler de hikayede yer alacak. Seri, Beletsky'nin Apple ile yakın zamanda yenilenen genel anlaşması kapsamında ortaya çıkan ilk proje olacak. Beletsky, Manhunt'ın yazarı, yürütücü yapımcısı ve showrunner'ı olacak. Carl Franklin diziyi yönetecek ve yürütücü yapımcılık yapacak.



Layne Eskridge yürütücü yapımcı olarak Swanson, Michael Rotenberg, 3 Arts'tan Richard Abate, Walden Media'dan Frank Smith ve Naia Cucukov ile birlikte görev alacak. Serinin yapımcılığını Apple Studios ve Lionsgate, POV Entertainment, Walden Media ve 3 Arts Entertainment ile birlikte yapıyor. Dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

Tobias Menzies, kısa süre önce The Crown'ın 3. ve 4. sezonlarında Prens Philip'i canlandırdı ve bu rolüyle 2021'de bir dramada en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Emmy kazandı. Aynı zamanda hit Starz tarihi draması Outlander, Edmure Tully rolüyle Game of Thrones ve Brutus rolüyle HBO'nun Rome dizisinde yer aldı.

Monica Beletsky, daha önce FX dizisi Fargo'daki çalışmasıyla 2017 yılında en iyi mini dizi kategorisinde Emmy adaylığı almıştı. Ayrıca The Leftovers, Parenthood ve I Am the Night gibi dizilerdeki çalışmalarıyla da tanınıyor.