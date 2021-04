AC/DC'nin solisti Brian Johnson hayatının kitabını yazdı

Dünyaca ünlü Avustralyalı rock grubu AC/DC'nin İngiliz solisti ve bestecisi Brian Johnson, otobiyografi kitabı yazdı. ‘The Lives of Brian: AC/DC, Me and the Making of Back in Black’ adlı kitap, 26 Ekim’de çıkacak.



73 yaşındaki Johnson, kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazı uzun gecelerim ve harika gecelerim, kötü günlerim ve çok fazla iyi günlerim oldu. Koro solistliğinden rock ‘n’ roll şarkıcılığına geçtim. Ve şimdi bununla ilgili acayip bir kitap yazdım” ifadesini kullandı.



Johnson, kitabıyla ilgili YouTube’da tanıtım klibi de yayınladı.



ÖNCE AYRILDI, SONRA BİRLİKTE ALBÜM ÇIKARDI

Johnson, 2016’da gruptan ayrıldıktan sonra AC/DC ile yeniden bir araya gelerek 2020’de Power Up albümünü çıkardı.



Johnson, gruba eski solist Bon Scott'un ölümünün ardından 1980 yılında katılmıştı.