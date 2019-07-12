Konserine Uçak Yaparım, Tek geçerim, Ankara'yla başlayan Haluk Levent, Deniz Üstü Köpürür, İçimde Ölen Biri Var, şarkılarıyla devam etti.
Türk rock müziğinin en ünlü isimlerinden Haluk Levent dinleyicisine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde Açıkhava’yı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Haluk Levent şarkılarına seyircilerin arasında dolaşarak seslendirdi. Harbiye Açıkhava’da seyircinin arasına karışıp, Allı Turnam şarkısını söyledi.
Haluk Levent, biletleri konserden önce tükenen konserinde yaklaşık 30 şarkı söyleyerek dinleyenlerini müziğe doyurdu. Büyülü gecenin finalinde Haluk Levent İzmir Marşı'nı seslendirirken binlerce seyirci ayakta kendisine eşlik etti!