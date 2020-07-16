AçıkhavADA Sinema Büyükada’da başlıyor

AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz Perşembe akşamı sinemaseverlere Büyükada'da sunulacak.



Nostaljik sinemanın dokusuna uygun olarak Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda kurulacak açıkhava sineması, sinemaseverlere denizin ortasında muhteşem bir seyir keyfi sunacak.



Filmler yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, saat 20.30’da başlayacak.



16 Temmuz Perşembe – Selvi Boylum Al Yazmalım



17 Temmuz Cuma – Arizona Dream



18 Temmuz Cumartesi – Parazit



19 Temmuz Pazar Mavi Boncuk

