AçıkhavADA Sinema Büyükada’da başlıyor

Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Tosun Paşa’ya Fight Club’dan Parasite’a kadar iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz (Bu akşam) Büyükada’da başlıyor.

16.07.2020 - 16:29

AçıkhavADA Sinema Büyükada’da başlıyor

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AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz Perşembe akşamı sinemaseverlere Büyükada'da sunulacak.

Nostaljik sinemanın dokusuna uygun olarak Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda kurulacak açıkhava sineması, sinemaseverlere denizin ortasında muhteşem bir seyir keyfi sunacak.

Filmler yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, saat 20.30’da başlayacak.

16 Temmuz Perşembe – Selvi Boylum Al Yazmalım

17 Temmuz Cuma – Arizona Dream

18 Temmuz Cumartesi – Parazit

19 Temmuz Pazar Mavi Boncuk

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