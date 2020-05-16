Açlık Oyunları’nın dördüncü kitabı çıkıyor

54 dile çevrilen ve 52 ülkede 100 milyondan fazla okura ulaşan Açlık Oyunları serisinin dördüncü kitabı 10 yıllık bekleyişi ardından yayımlanıyor. Kuşların ve Yılanların Şarkısı adlı kitap 19 Mayıs'ta DEX etiketiyle çıkıyor. Kitap aynı zamanda Audioteka sesli kitap uygulamasından da dinlenebilecek.



Suzanne Collins'in efsanevi serisi Açlık Oyunları'nın ilk kitabı 2008'de basıldığında gençlik-fantastik kitapları yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamış ve altın çağına yaklaşmıştı. Kitap öyle büyük bir okur kitlesine ulaşmıştı ki, tüm gençler roman kahramanları gibi selamlaşmaya, kahraman Katniss gibi saçlarını örmeye başlamıştı. Bu duruma kayıtsız kalamayan Hollywood üç kitaplık Açlık Oyunları serisinden dört gişe rekortmeni film çıkardı.

Gary Ross'un yönettiği bilimkurgu, aksiyon, dram tarzındaki filmde Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth ve Woody Harrelson rol aldı.