Adana nüfusa göre en çok kitap dinleyen şehir oldu

Türkiye’de 2021 yılında nüfusa oranla en çok kitap dinleyen şehirler Adana, Ankara ve İzmir oldu.



Bu yıl en çok dinlenen kitap Antoine de Saint-Exupéry imzalı Küçük Prens oldu. Onu sırasıyla Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Camdaki Kız ve Madalyonun İçi kitapları takip etti.

George Orwell klasiği 1984 ve Fyodor Dostoyevski klasiği Suç ve Ceza da yine en çok dinlenen ilk 5 kitap arasında yer aldı.

EN ÇOK KADINLAR DİNLİYOR

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi verilerine göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu. Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen ilk beş şehir sırasıyla Adana yüzde 1,17, Ankara yüzde 0,085, İzmir yüzde 0,078, Konya yüzde 0,076 ve İstanbul yüzde 0,07 oldu.