Adele 2022 Grammy Ödülleri'ne aday gösterilemedi

Yeni çıkardığı albümü 30 ile üç gün içinde 2021’in satış rekorunu kıran Adele, 2022 Grammy Ödülleri’ne aday gösterilmedi. Pek çok eleştirmen tarafından Adele’in albümüne ve şarkılarına tam not verilmişti.



Adele’in aday gösterilmeme nedeni, albümünün 30 Eylül 2021 tarihinden sonra piyasaya çıkmış olması. Grammy Ödülleri’ni belirleyen Kayıt Akademisi, 2022 adaylarını 30 Eylül tarihi öncesi yayınlanan albümler ve şarkılara göre belirledi. Adele’in 19 Kasım’da çıkardığı 30 adlı dördüncü stüdyo albümü, ancak 2023 Grammy Ödülleri’ne aday gösterilebilecek.



Adele gibi başka yıldızlar da bu yıl adaylık şansını kaybetti. Ed Sheeran’in =, Megan Thee Stallion’ın Something for Thee Hotties, Summer Walker’ın Still Over It, Bruno Mars ve Anderson .Paak’ın An Evening With Silk Sonic ve Taylor Swift’in Red (Taylor’s Version) albümleri de 2023’e kaldı.



TÖREN 31 OCAK'TA

Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri için 31 Ocak 2022'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da tören düzenlenecek.

2022 Grammy adayları dün gece açıklandı. Caz müzisyeni Jon Batiste 11 adaylıkla liderliği alırken; onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti.