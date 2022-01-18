Adele Las Vegas'da konser başına 9 milyon lira alacak

Son çıkardığı 30 albümüyle rekorlar kıran, dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından Adele, bu hafta sonu başlayacak olan Las Vegas’taki performans serisinde gecelik 500 bin sterlin (9 milyon 200 bin lira) kazanacak. 33 yaşındaki İngiliz şarkıcının sahne alacağı Caesars Palace Colosseum’daki müzik etkinliği için bilet fiyatları 700 sterlinden (yaklaşık 13 bin TL) başlıyor, 9 bin sterline (165 bin TL) kadar çıkıyor.



220 milyon dolarlık servete sahip olan Adele, Las Vegas performansları boyunca, geceliği 30 bin sterlin (553 bin TL) olan bir otel suitinde kalacak. Ünlü şarkıcıya, kaldığı süre boyunca bir uşak, yönetici asistanı, şoför ve güvenlik eşlik edecek. Adele ve misafirleri herhangi bir Caesars tatil beldesinde ücretsiz yiyip içebilecek.

KİMSE ADELE KADAR KAZANAMADI



Adele, Las Vegas’ta rekor bir kazancı zorlarken, daha önce de birbirinden ünlü yıldızların dikkat çeken anlaşmaları olmuştu. Celine Dion, 2003-2007 yılları arasında gösteri başına ortalama 478 bin sterlin ve 2011-2019 yılları arasında ise 479 bin sterlin almıştı.



Billboard’a göre, Elton John da 2004-2009 yılları arasındaki Red Piano serisi satışlardan ortalama 493 bin 208 sterlin aldı. Britney Spears’ın 2013-2017 yılları arasında gösterdiği Piece of Me performansının ortalama fiyatı ise 406 bin 731 sterlin civarındaydı.



Colosseum’da ayrıca bugüne kadar Mariah Carey, Bette Midler, Cher ve Rod Stewart gibi önemli isimler sahne aldı.