Adele yeni albümüyle bir milyonluk satış barajını aştı

Adele, dördüncü stüdyo albümü 30 ile rekor kırmaya devam ediyor. 33 yaşındaki şarkıcı, geçen ay çıkardığı albümüyle yılın en yüksek satış rakamını yakalayan ismi haline geldi.



Billboard’a göre 30, bu yıl ABD’de bir milyonluk satış rakamına ulaşan ilk albüm oldu. Dijital platformlardan indirmeler, CD'ler ve plaklar dahil olmak üzere tüm formatlarda bir milyondan fazla geleneksel satış yapıldığı bildirildi.



Adele’in yeni albümü, çıktığı ilk hafta ABD’de 692 bin kopya, ikinci haftada ise 225 bin kopya sattı.



Adele'in 19 Kasım'da piyasaya çıkan albümü, Billboard tarafından bildirilen MRC verilerine göre, yayınlanmasından sonra, sadece üç gün içinde ABD'de 2021'in en çok satan albümü oldu.



Albümün çıkış single'ı 'Easy on Me', ekim ayında yayınlandıktan sonra bir haftada en çok dinlenme rekorunu kırarak, İngiltere'deki single müzik listesinde art arda altı hafta boyunca bir numarada kalmayı başardı.

2022'YE HIZLI BAŞLIYOR



2021’in rekorlarını kıran Adele, 2022’ye de hızlı başlıyor. 21 Ocak’tan itibaren Las Vegas Residency konserleri verecek olan sanatçı, gösterilerini nisan ayına kadar sürdürecek. Adele, haziran ayında da Londra Hyde Park Festivali’nde sahne alacak.