Adele'den Oh My God şarkısına klip

Adele, yeni şarkısı Oh My God'ın klibini hazırladı. Rekortmen şarkıcı, önce kısa bir tanıtımını yayınladığı klibini dün hayranlarının beğenisine sundu.



Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, 8 Ocak Cumartesi günü Oh My God klibinin 12 Ocak’taki galasını sosyal medya hesabından, kısa ama siyah beyaz bir kliple duyurdu.



Ayrıca şarkıcı, Twitter ve Instagram'da, klip çekiminden bir fotoğrafını paylaştı.

Grammy ödüllü 33 yaşındaki şarkıcı, 30 adlı yeni albümünü 19 Kasım’da çıkardı.



Sanatçının yeni albümü, şu anda Billboard 200 listesinde bir numarada ve altıncı haftasında. Daha önceki albümlerinin başarısıyla birlikte Adele, kariyeri boyunca albüm listesinde toplam 40 hafta bir numarada yer aldı.

Adele kırmızı bir elbise giydiği klibini siyah-beyaz çekti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

30 albümüyle rekor üstüne rekor kıran Adele, 2021’in en hızlı satan albümü oldu. Albüm, piyasaya çıktıktan sonra, sadece üç gün içinde ABD’de 2021’in en çok satan albümü oldu. Adele, 660 binden fazla fiziki albüm satışı ile dijital platformlardaki satışları da dahil olmak üzere 2021’in birçok büyük müzik projesini geride bıraktı. Dördüncü stüdyo albümü 30 ile bir milyondan fazla satış yapan Adele, 2021'i, yılın en başarılı sanatçısı olarak kapattı.

Adele’in yeni albümü çıkmadan önce yayınladığı albüm şarkısı Easy On Me, Spotify’da, platformun bir gün içinde en çok dinlenen parçası unvanının sahibi olmuş, şarkının klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla izlenmişti.