Afife Jale'nin hayatı film oluyor

Afife Jale’nin hayatı beyazperdeye uyarlanıyor. Başrol için Özge Özpirinçci ve Serenay Sarıkaya'nın ismi konuşuluyor.

15.07.2020 - 06:37

Afife Jale'nin hayatı film oluyor

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Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu olarak tanınan ve adına tiyatro ödülleri verilen Afife Jale'nin hayatı film oluyor. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturacağı filmin yaz aylarının sonunda çekilmeye başlanacağı söyleniyor.

Henüz filmin başrolüne geçecek olan oyuncu kesinlik kazanmadı. Ancak akıllardan geçen iki isim açıklandı. Bu isimler, Kadın, Aşk Yeniden Biz Böyleyiz, Aramızda Kalsın gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ve İkimizin Yerine, Medcezir, Lale Devri ve Fi gibi yapımlarla ün kazanan Serenay Sarıkaya oldu.

Fİ MACERASI - DURU

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