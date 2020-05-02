'Afrobeat'in babası' Tony Allen hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybeden Tony Allen, eski grup arkadaşı Fela Kuti ile birlikte Afrobeat’in yaratıcısı olarak kabul ediliyordu.

İSTANBUL'DA KONSER VERECEKTİ



Müzik dünyasındaki ilk gününden beri Nijeryalı köklerini, çok dilli cazı ve funk’ı birbirinden ayırmayan, hem serbest stiliyle hem de disipliniyle kendini kanıtlayan ve birçok sanatçının eserlerine katkıda bulunan Allen, bu yaz Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında bir konser verecekti.



"CORONA VİRÜS DEĞİL"



Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini duyuran menajeri Eric Trosset, “Ölüme tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz” dedi ve ölümün Corona virüs kaynaklı olmadığını duyurdu.



TONY ALLEN KİMDİR?

Allen, 60’lı ve 70’li yıllarda kendisi gibi başka bir ikonik müzisyen olan Fela Kuti’nin orkestrası Africa’nın müzikal direktörlüğünü ve davulculuğunu yaptı. Kuti ve Allen, Afrika’nın yerel müziğini caz ve funk gibi ABD’de doğan müzik türleriyle birleştirerek Afrobeat’i yaratıp onu dünya ile tanıştırdı. Kariyeri boyunca Damon Albarn’dan Jeff Mills’e rock’tan techno’ya müzik türü ayırt etmeksizin kendi tarını adapte etmeyi başaran Allen, 79 yaşındaydı.



AFROBEAT NEDİR?

Afrobeat, fuji müziği ve yüksek yaşam gibi Batı Afrika müzik tarzlarının unsurlarının Amerikan funk ve caz etkileriyle birleşimini içeren, zikredilen vokallere, karmaşık kesişen ritimlere ve perküsyona odaklanan bir müzik türüdür.