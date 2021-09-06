Afrodisias Antik Kenti’nde Yeşilçam Müzikleri konseri

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde Yeşilçam efsanesi hayat bulacak.

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinlikte Yeşilçam’ın efsaneleşmiş müzikleri dinleyicilerin karşısına çıkacak.

7 Eylül Salı günü saat 21.00’de İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ve İzmir Senfoni Orkestrası ile ortak gerçekleştirilecek olan Yeşilçam Müzikleri konseri aynı zamanda TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.



Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer; “Aydın'ımızın kurtuluş günü 7 Eylül'de hemşehrilerimiz için unutulmayacak bir sürpriz hazırladık. Afrodisias Antik Kenti'nde 60 kişilik dev bir sanat ekibiyle "Yeşilçam Müzikleri" konseri düzenliyoruz" dedi.