Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

06.05.2021 - 12:02

Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hızlandırıldı

Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hızlandırıldı

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''İnsanlığın ortak mirası Aizanoi’nin kalbi Agora’da başlayan kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran gelişmeler yaşıyoruz. Dumlupınar Üniversitemiz tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında antik kentimizin maddi ve manevi olarak en önemli alanlarından biri olan Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı" dedi.

 Çelik "Şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz ve dünya için çok önemli olan Aizanoi’yi inşallah el birliğiyle geleceğe taşıyacağız'' diye konuştu. 

Belediye Başkanı Halil Başer, son dönemde Antik Kent için önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...