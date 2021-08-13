Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda iki sanduka bulundu

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı özelliği taşıyan alanda Kaymakamlık, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" devam ediyor.



Alanında uzman akademisyenlerce yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında tespit edilen şahideleri kırık olan sandukaların bulunduğu iki mezarda çalışma başlatıldı.



Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlter İgit, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerindeki süsleme ve yazı karakterlerinden sandukaların 13. veya 14. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.



Şahidesi kırık sandukaların epigrafik çalışmalar neticesinde kime ait olduğunu belirleyebileceklerini belirten İgit, şöyle konuştu: "Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapmış olduğumuz zemin blokajı çalışmalarında yeni taşlara rastlıyoruz. Bugün yaptığımız çalışmalarda iki yeni sanduka tespit edildi. Daha önce Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı tarafından yapılan jeoradar çalışmaları yerin altında birçok şahidenin veya sandukanın bulunduğunun en önemli kanıtı olarak karşımıza çıkıyor"



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