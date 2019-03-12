İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ahmet Kaya'nın hayatı sahneye taşındı

Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film Ahmet Kaya'nın 19. ölüm yıldönümünde 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.



Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan Ahmedo İki Gözüm filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor.



Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise henüz açıklanmadı. Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda seyirciyle buluşacak.

