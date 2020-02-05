Ahmet Mekin eşini gözyaşlarıyla uğurladı

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde, dün hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi.

Kumral Şükran Kurteli’nin cezane namazı ikindi namazının ardından Erdek Ocaklar Camiinde kılındı. Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı’na defnedildi.



AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI



Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de gözyaşı döktü.