Ahmet Yeşiltepe ile Kültür Yolculuğu puhutv'de

Göbeklitepe’den Çatalhöyük’e, Efes’ten Antakya’ya... İlk tapınaktan ilk tarım faaliyetine, ilk kentten ilk imparatorluğa... Türkiye müzelerinin en önemli ve en ilginç objeleri ile dünyanın en büyük müzesi Türkiye’nin başrolde olduğu etkileyici belgesel serisi puhutv’de yayında. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu Müze Ziyaretçisi - Dünyanın En Büyük Müzesi Türkiye projesi 13 bölümden oluşuyor.

UFUK AÇICI ANADOLU SEYAHETİ VAAD EDİYOR

Prodüktörlüğünü Ali Kara, görüntü yönetmenliğini Emrah Ozan’ın üstlendiği belgesel seri ufuk açıcı bir Anadolu seyahati vaad ediyor. Müze Ziyaretçisi ülkemizde, insanoğlunun uygarlık serüvenine tanıklık etmiş, hatta onun odağı olmuş antik yerleşim bölgelerindeki kazılardan elde edilen eser ve objeleri genç kuşaklara tanıtmak amacıyla hazırlanmış bir görsel proje.



Zamanın Efendileri ile Türk-İslam coğrafyasında gökbilimin heyecan verici serüveni puhutv’de



Uluğ Bey’den Takiyüddin’e, Semerkant’tan İstanbul’a, müneccimlerden astronomlara kayıp bir rönesansın az bilinen kahramanları puhutv izleyicisiyle buluşuyor.

Zamanın Efendileri, Uluğ Bey’in çizdiği Yıldızlar Kataloğu’nun izlerini takip ediyor. Gökyüzüne ilk defa bilimsel merakla bakan gözlerin olağanüstü öykülerini anlatıyor. Zaman, uzay ve yaşam arasındaki kesişme noktalarını keşfediyor. Takvimlerin ve müneccimlerin gizemli dünyasına giriyor. Modern zaman izleyicisini “zamanın efendileri” ile tanıştırıyor. Orhan İktu’nun hazırladığı, Ahmet Yeşiltepe’nin editörlüğünü yaptığı ve sunduğu üç bölümden oluşan Zamanın Efendileri insanın zamanı kurgulama çabasını ve gökbilimin heyecan verici serüvenini izleyiciyle buluşturuyor.





Metropolis - İçinden Tarih Geçen Kent; Gaziantep belgeseli puhutv’de





Fırat nehrinin batı kıyısındaki Barak Ovası'ndan İslahiye'ye kadar olan geniş düzlüklerde uygarlık tarihini değiştiren dört önemli süreci konu ediniyor.



Merkezinde Gaziantep'in yer aldığı kadim coğrafyada önce Paleolitik Döneme tarihlenen ören yerleri ve kalıntılar hakkında bilgi veriliyor. Bu bölgede, Romalıların benimseyip dünyaya yaydığı iki ayrı yerel dinin tapınım alanları bulunuyor. Ahmet Yeşiltepe'nin hazırlayıp sunduğu Metropolis - İçinden Tarih Geçen Kent; Gaziantep belgeselinin kurgusunu Cihan Çekiç, görüntü yönetmenliğini Ahmet Uçar üstlendi. Türkiye'de az bilinen bu alanlar ile yeni keşfedilen arkeolojik kalıntılar ilk defa televizyon ekranına geliyor.



Ahmet Yeşiltepe ile Kültür Yolculuğu, 20 Eylül Pazartesi’den itibaren puhutv’de!

Kazara Aşk 12. yeni bölüm 2. fragmanı