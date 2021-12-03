Ahsen Eroğlu ile Tunahan Çilingir'den Ağaçtaki Kız DasDas'ta

Yeni sezonunda sahneye koyduğu özel prodüksiyonlarla özlenen tiyatro atmosferini tekrar yaşatan DasDas’ın bir başka yeni oyunu ‘Ağaçtaki Kız’ın provaları tüm hızıyla devam ediyor. Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından İlksen Başarır tarafından sahneye uyarlanan ‘Ağaçtaki Kız’ yine Başarır yönetmenliğinde 11 Aralık’ta tiyatroseverlerle buluşacak. Başarılı oyunculuğuyla son yılların dikkat çeken genç oyuncularından Ahsen Eroğlu’nun ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı oyunda ona Tunahan Çilingir eşlik ediyor. Merakla beklenen oyun, hikayesini seyirciye bir çınar üzerinden anlatmaya başlayan bir kız ile Yunus’un; aşkı, dostluğu, hayallerini, hayal kırıklıklarını, yere düşmeyi, yerden kalkabilmeyi ve sırlarını paylaşmalarını gözler önüne serecek.



Müziklerinde Cem Yılmazer ile Gülinler’in imzası bulunan ‘Ağaçtaki Kız’, 19 Aralık günü 17.00’de ve 27 Aralık akşamı 20.30’da yeniden DasDas Sahne’de sergilenecek.