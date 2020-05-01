Aizanoi Antik Kenti ziyaret yasağı uzatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti'nin, corona tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmaya devam edildiği bildirildi.

İHA 01.05.2020 - 17:15 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 17:16

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Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ''Daha önce salgın tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar ziyarete kapalı olarak duyurduğumuz Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Bakanlığımızdan gelecek ziyarete açılması kararına kadar kapalı kalmaya devam edecek" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Yıllık yüz bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti'nde pandemi salgını bittiğinde inşallah sağlıklı günlerde buluşacağız. Ülkemizin ve dünyanın en kısa sürede bu pandemiyi atlatması en büyük dileğimizdir'' 

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