Aizanoi Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesine bağlı Aizanoi Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının nisan ayında başlayacağını söyledi.

İHA 28.03.2021 - 13:11

Aizanoi Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlıyor

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesine bağlı Aizanoi Antik Kenti’nde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına nisan ayında başlanacağını belirten Vali Ali Çelik, “Roma Köprüsü’nü, tapınağın karşısında yer alan 5 metruk binayı ve projesi onaylanan Kazı Deneyim Evi’ni restore ederek ayağa kaldıracağız. Penkalas Çayı ve Odeon bölgesinde kazı çalışmasını Nisan ayında başlatıyoruz. Penkalas Çayı çevresinin antik dönemdeki dokusuna uygun şekilde düzenlemesini yapacağız. Restorasyon ve kazı çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Aizanoi Antik Kenti’ni yeniden canlandırmak için herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapma gayretinde. İnşallah çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

28 metruk binanın rölöve çalışmalarının da başlatıldığını ifade eden Vali Çelik, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan çıkan karara göre binalara fonksiyon tanımlanacağını söyledi.

Vali Ali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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