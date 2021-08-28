Ajda Pekkan 75 kişilik kadrosuyla sahnede

Fişekhane Deniz Konserleri serisi Ajda Pekkan’ın muhteşem konseriyle başladı. 75 kişilik dev kadrosuyla sahneye çıkan süper star özel şovu ve performansıyla hayranlarını büyüledi.



Sahneye modacı Züleyha Kuru imzalı elbisesiyle çıkan Pekkan, “Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile”, “Hoş Gör Sen”, “Bambaşka Biri”, “Dünyadan Uzak”, “Yakar Geçerim” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi hit parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Küresel iklim krizine değinen sanatçı “Bir ağacın yetişmesi nereden baksanız 20 yıl ve bizim kaybedecek bırakın 20 yılı 20 ayımız bile yok. Bu uyarıları şimdi duymazsak çok ama çok geç olacak. Bu dünya hepimizin. Ağacıyla, hayvanıyla güzel. Gidecek hiçbir yerimiz yok. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yapmazsa, yaşayacak bir yerimiz de olmayacak” diye belirtti.

Fişekhane Deniz Konserleri’nde yer alacak diğer sanatçılar:



Edis – 28 Ağustos

Selami Şahin – 3 Eylül

Berkay – 10 Eylül

Şevval Sam – 11 Eylül

Serdar Ortaç – 17 Eylül

Buray – 18 Eylül

Mor ve Ötesi – 24 Eylül

Sertab Erener – 25 Eylül

Erol Evgin – 1 Ekim