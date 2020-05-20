Akademi 2021 Oscar törenini erteleme kararını tartışıyor

Corona virüs salgını dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılmasına, film çekimlerinin durdurulmasına ve vizyon tarihlerinin ertelenmesine yol açarken Oscar Ödülleri de salgından etkileniyor.

93. Oscar törenine daha çok zaman olsa da Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi şimdiden töreni ertelemeyi tartışıyor. 28 Şubat 2021’de yapılması planlanan 93. Oscar Ödülleri için henüz net bir karar alınmadı.

Variety dergisine konuşan bir kaynak, “Muhtelemen ertelenecek” yorumunu yapsa da yeni bir tarih ve diğer detaylar hakkında bilgi vermedi.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK



Corona virüs salgını nedeniyle nisan ayında Oscar’da kural değişikliğine gidilmiş, filmlerin vizyona girmiş olma zorunluluğu kaldırılarak VOD ya da dijital platformlarda gösterilmesi yeterli hale getirilmişti. Salgın nedeniyle pek çok filmin vizyona giremediği bugünlerde alınan bu karar, Oscar tarihinde bir ilk olarak kayda geçmişti.



Her zamanki kurallara göre, bir filmin Oscar'a hak kazanabilmesi için Los Angeles’ta en az yedi günlük bir sinema gösteriminin olması gerekiyor. Değiştirilen yeni kuralla birlikte filmlerin sadece Los Angeles’ta değil, New York, Chicago, Miami, Atlanta ve Bay San Francisco Körfez Bölgesi’nde gösterilmiş olmasına da izin veriliyor.



Akademi Başkanı David Rubin, kural değişikliğini duyururken yaptığı açıklamada, durumun nasıl şekilleneceğini öngörmenin imkansız olduğunu söylemişti.

