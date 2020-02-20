Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’na başvurular başladı.



30 Nisan'a kadar 40 yaş altındaki tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya adaylar, fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon, cam, baskı, grafik tasarım ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecekler.



Yarışmanın jüri koltuğunda bu yıl sanatçı Ayşe Erkmen, sanatçı ve Verein K Viyana kurucusu Dejan Kaludjerovic ve serginin küratörlüğünü de üstlenen sanatçı ve küratör T. Melih Görgün.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK



Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu; birinciliğe değer görülen esere 15 bin TL, ikinci esere 10 bin TL, üçüncü esere 5 bin TL para ödüllerinin yanı sıra bu yıla özel Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülü verilecek ödüller arasında.



Jüri tarafından sergilenmeye değer görülen eserler 9 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında Akbank Sanat’ta düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



YARIŞMA TEMASI 'GÜNDELİK YAŞAMA DAİR'

Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız olağan dalgalanmalar bağlamında bize sunulan ekonomi politikaları, kültürel yapılanmalar, ekolojik kararlara ve önerilerine yanıt olarak, birlikte düşünme ve üretme alanları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve artık günümüzde sanatsal üretim kavramı -makro kosmosda yaratıcı alanlardaki üretim- hayatı organize etmenin gerekli bir bileşenini oluşturmakta.



Öte yandan, 1968 Paris situasyonistlerinin, ilişkilerin imgelere aracılık ettiği bir dünyayı öngördüğü gibi, insanlar şimdi gerçekliği gösteri bağlamında sezgisel olarak anlayıp, kendileri için hazırlanan kurallar ve formlarla bir ilişkisellik içinde kararlarını veriyorlar.



Sanat, yeni ifade ve etki biçimleri bulmaya çalışırken, yaşama devam ediyor. Bugün yaşamın sanatsal biçimi nedir? Ve günlük deneyimler geleceğin sanatçılarını bu yeni gerçeklerdeki rollerine nasıl hazırlıyor?