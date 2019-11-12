Akbank Caz Günleri'nde Soojin Suh Chordless Quartet konseri

Akbank Sanat, 20 Kasım’da Koreli Soojin Suh Chordless Quartet’ı Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak. Ankara Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nin desteği ile gerçekleşecek konserde, Soojin Suh’a Kore’nin yetenekli genç caz müzisyenleri eşlik edecek. Konser detayları şöyle:



20 Kasım Çarşamba



Saat: 20.00



Soojin Suh Chordless Quartet



(Soojin Suh - Davul, Daniel Ko - Alto Saksafon, Hachul Song - Soprano, Tenor Saksafon, Younghoo Kim – Kontrbas)



SOOJİN SUH KİMDİR?



Davulcu, besteci ve eğitimci SooJin Suh, profesyonel kariyerine Seul’de 2008'de başlamasından bu yana, Kore’nin en gelecek vadeden davulculardan biri olarak ün kazandı. 1984'te Seul’de doğan SooJin, 5 yaşından itibaren klasik piyano,17 yaşından itibarense davul eğitimi aldı. Ardından, New York City College'dan lisans derecesini aldı. City College'dan mezun olduktan sonra Seul'e döndü ve çeşitli müzisyenler ile serbest müzisyen olarak çalmaya başladı. Eşlikçi olarak çeşitli gruplarla yirmiden fazla kayıt yaptı. Grup lideri olarak ise, 2014’te “The Moon In Your Hand”, 2018’de “Strange Liberation” albümlerini yayımldı. Ayrıca, 2018 yılında ünlü ECM plak şirketinden bir albüm çıkaran The Near East Quartet ile tüm dünyada konserler verdi.

