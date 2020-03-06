16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 18 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 752 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye gerçekleştirecek.



AKBANK KISA FİLM FORUM SENARYO YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ



Tuğçe Altuğ - Oyuncu



Akın Aksu - Senarist



Melik Saraçoğlu - Yazar - Yönetmen



FİNALE KALAN SENARYOLAR

Bimba - Sandra Peso



Kutsal Oğul - Sevgi Esman



Anneler Gününüz Kutlu Olsun - İnan Erbil



O yaz - Ayça Çiftçi



Sevgi - Kasım Ördek



Susam - Sami Morhayim



Koyun - Benhür Bolhava



Bayrak - Pınar Göktaş