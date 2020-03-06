Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması finalistleri belirlendi

16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 18 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belli oldu.

ntv.com.tr 06.03.2020 - 15:25

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16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 18 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 752 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye gerçekleştirecek.

AKBANK KISA FİLM FORUM SENARYO YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Tuğçe Altuğ - Oyuncu

Akın Aksu - Senarist

Melik Saraçoğlu - Yazar - Yönetmen

FİNALE KALAN SENARYOLAR

Bimba - Sandra Peso

Kutsal Oğul - Sevgi Esman

Anneler Gününüz Kutlu Olsun - İnan Erbil

O yaz - Ayça Çiftçi

Sevgi - Kasım Ördek

Susam - Sami Morhayim

Koyun - Benhür Bolhava

Bayrak - Pınar Göktaş

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