Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması finalistleri belirlendi

ntv.com.tr 06.03.2020 - 15:25
16. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 18 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 752 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye gerçekleştirecek.
AKBANK KISA FİLM FORUM SENARYO YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Tuğçe Altuğ - Oyuncu
Akın Aksu - Senarist
Melik Saraçoğlu - Yazar - Yönetmen
FİNALE KALAN SENARYOLAR
Bimba - Sandra Peso
Kutsal Oğul - Sevgi Esman
Anneler Gününüz Kutlu Olsun - İnan Erbil
O yaz - Ayça Çiftçi
Sevgi - Kasım Ördek
Susam - Sami Morhayim
Koyun - Benhür Bolhava
Bayrak - Pınar Göktaş