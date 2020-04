Akbank Sanat'tan Dünya Caz Günü'ne özel 3 canlı konser

Akbank Sanat, nisan ayında Dünya Caz Günü kapsamında birbirinden özel canlı performansları sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Kontrbasçı Ozan Musluoğlu’nun My Best Friends Are Vocalists albümüne incelikli bir selam gönderdiği tuşlu çalgılar ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde ise Çağla Karaali’nin yer aldığı trio projesi, davulcu Mehmet İkiz’in elektronik sesler ile ritmin sonsuz çeşitliğini bir araya getirdiği hibrit çalışması IKIZ 4/4 (Chill Set) ve piyanist Selen Gülün’ün yakın dönem albümlerine piyano ve synthesizerlar üzerinden yeni okumalar getirdiği performansı, 30 Nisan’da Dünya Caz Günü kapsamında Akbank Sanat Instagram kanalında.



Dünya Caz Günü kapsamında her müzisyenin danstan resme farklı bir disiplinden sanatçıyı konuk edeceği performanslar 2 Oda 1 Caz konseptiyle kendi içinde birçok farklı sürprize yer veriyor.



Ozan Musluoğlu Trio

ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ KONSER PROGRAMI



30 Nisan 2020, Perşembe



Ozan Musluoğlu Trio Saat: 15.00



IKIZ 4/4 (Chill Set) Saat: 17.00



Selen Gülün Saat: 20.00