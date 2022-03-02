Akbank'ta 'Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT' sergisi

Akbank Sanat'ta 'Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT' adlı sergi 1 Mart - 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.



Küratörlüğünü Zeynep Arınç’ın üstlendiği sergi; sanat, teknoloji ve toplum üzerine odaklanan yaratıcı düşüncelere ve uygulamalarına hayat veren sanat eserlerine, günümüz sanat dünyasını meşgul eden konu başlıklarına yer verirken sanatseverlere heyecan verici bir sanat alanı yaratmayı amaçlıyor. Sergide son dönemlerde sanat dünyasının en çok konuşulan gelişmelerinden NFT’ler üzerine bir bölüm de yer alıyor. Sergide görsel sanatlar, ses sanatı, karmaşık verilerin temsili, artırılmış gerçeklik ve sürükleyici ortamlar üzerine dijital teknolojiler kullanarak çalışan sanatçıların eserlerinin yanı sıra farklı tarzları ve sanatsal araştırmaları da bir araya getiriliyor.



NFT ÜZERİNE KONUŞMALAR İNTERNETTEN DE YAYINLANACAK

Sergide yer alan NFT eserlerin kürasyon danışmanlığını Doç. Dr. Selçuk Artut üstleniyor. Sergiye eşlik eden NFT ve Blok-Zincir Üzerine Konuşmalar başlıklı konuşma serisi; Alternatif Gerçeklikler ve NFT konularını objektif bir yaklaşımla ele alırken, farklı bakış açıları ve sanatsal görüşlerin merceği altında konunun derinliklerine inmeyi amaçlıyor. Sergide yer alacak konuşmalar, Akbank Sanat web sitesinde ve Youtube kanalında yayına alınacak.



2020 yılında hazırlanan ve Youtube’da yayına alınan Dijital Sanatta Şimdi başlıklı konuşma serisi, bu alanda çalışan, düşünen, üreten ve eserlerini yakından tanıdığımız sanatçılardan kendi sanatsal yolculuklarını, ilham kaynaklarını, eserlerini, yeni konu başlıklarını, güncel projelerini, genç sanatçılara önerilerini ve bu dönem sonrasında sanat dünyasında nasıl gelişmeler beklediklerine yer vermişti. Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanan seri, günümüz dijital sanatının içinde bulunduğu “AN”ın bir fotoğrafını çekiyor ve bir bellek oluşturma görevini üstleniyordu. Dijital Sanatta Şimdi konuşma serisi bu sene yoluna bir sergiyle devam ediyor.

